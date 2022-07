Zehntausende Menschen in Sri Lanka protestieren gegen den neuen Übergangspräsidenten. FOTO: Eranga Jayawardena/AP/dpa up-down up-down Nachricht des Tages Nach Protesten: Präsident flieht aus Sri Lanka Von dpa | 14.07.2022, 07:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Egal, ob Essen, Medikamente oder Benzin: In dem südasiatischen Land Sri Lanka ist momentan alles knapp. Die Wirtschaft ist zusammengebrochen. Viele Menschen sind deshalb sehr wütend. Sie sagen: Die Regierung ist schuld an der Not.