Die Politikerinnen und Politiker der Regierung planen: In Zukunft sollen diejenigen, die schon eine Arbeitsstelle in Deutschland gefunden haben, einfacher zu uns kommen können. Auch wenn jemand etwa schon gut Deutsch spricht, gut ausgebildet wurde und Erfahrung in einem Beruf hat, soll der Umzug einfacher werden. Das gilt dann auch, wenn man noch keine Arbeit gefunden hat.



Einige Leute aus Politik und Wirtschaft haben schon gesagt, dass sie die Idee gut finden. Andere wünschen sich andere Wege, um mehr Fachkräfte zu bekommen.