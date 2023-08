Folgen des Kriegs Nach 17 Monaten die Ukraine verlassen Von dpa | 17.08.2023, 12:31 Uhr | Update vor 27 Min. Schiff Foto: Uncredited/Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP/dpa up-down up-down

Eigentlich hätte das deutsche Schiff den Hafen in der Ukraine schon längst verlassen sollen. Doch dann griff Russland die Ukraine an und blockierte die Häfen. Das Schiff mit vielen Containern an Bord konnte nicht losfahren, und das mitten in einem Krieg. Ein Teil der Besatzung konnte aus der Ukraine herausgeholt werden. Doch es blieben auch Menschen auf dem Schiff. Sie stammen aus der Ukraine.