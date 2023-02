Fagott, Klarinette oder Oboe: Das sind nur drei der Instrumente, die in dem Musikmärchen „Peter und der Wolf“ vorkommen. In der Geschichte wird jede Figur einem Instrument zugeordnet. Dadurch lernt man die Instrumente besser kennen.

In der Geschichte lebt der kleine Peter mit seinem Großvater auf einem Hof. Auch eine Katze, eine Ente und ein kleiner Vogel sind dabei. Doch dann gelangt ein Wolf in den Garten. Peter möchte ihn mit einem Trick fangen. Eine Fachfrau erzählt: „Die Geschichte ist für Kinder spannend und lehrreich – Mut, aber auch Vorsicht werden dabei vermittelt.“

Das Märchen „Peter und der Wolf“ ist weltberühmt. Ausgedacht hat es sich der Komponist Sergej Prokofjew vor etwa 90 Jahren. Heute gibt es das Stück in vielen verschiedenen Sprachen. Helmut Schmolke aus der Stadt Frankfurt an der Oder sammelt die Geschichte in den verschiedenen Versionen. Ungefähr 40 Ausgaben hat er schon zusammen.