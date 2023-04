Fans der Triola möchten, dass sie wieder bekannter und beliebter wird. Deswegen wollen sie das Instrument auf einer Messe im Land USA präsentieren. In der Triola stecke nämlich viel Potenzial, sagt ein Hersteller. „Sie ist vom Innenleben her eine kleine Mundharmonika.“ Wegen der Tasten in verschiedenen Farben werde man allerdings leichter an Musik und das Lesen von Noten herangeführt. Kinder ab drei Jahren könnten meist schon erste Lieder auf einer Triola spielen.