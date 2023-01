Am Freitag gab auch der zuständige Minister in der deutschen Regierung nach. Karl Lauterbach kündigte an: Ab dem 2. Februar gibt es in den Fernzügen keine Maskenpflicht mehr. Das ist früher als bisher geplant. Karl Lauterbach sagte: „Wir müssen einfach mehr auf Eigenverantwortung und Freiwilligkeit setzen.“ Allerdings riet der Gesundheitspolitiker dazu, in Innenräumen und Zügen auch ohne Pflicht den Mund-Nasen-Schutz zu tragen.