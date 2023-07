Denn mit Zeitkapsel ist ein Behälter gemeint, in dem Dinge aufbewahrt werden, damit Menschen sie in späterer Zeit finden können. Früher wurden solche Kapseln häufiger eingemauert, wenn ein Gebäude gebaut wurde.



Das ist auch in der Stadt Eutin in Norddeutschland passiert. Vor beinahe 150 Jahren wurde dort ein Denkmal gebaut und dabei eine Zeitkapsel hineingelegt. Am Dienstag wurde sie geöffnet. Mehrere Münzen lagen darin, eine war wohl ein Glückspfennig. Weil die Dose aber nicht wasserdicht war, sind die anderen Dinge zu einem Papierbrei vermatscht und erst mal nicht mehr zu erkennen.