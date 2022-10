Solche Funklöcher sind unsichtbar. Sie sollten aber gefunden werden, damit man dort für ein gutes Signal sorgen kann.



In der Region Leer in Norddeutschland probieren sie dafür etwas Neues aus. Sie benutzen Müllfahrzeuge. Denn die sind nicht nur praktisch in jeder Straße unterwegs, sondern fahren auch langsam.



Die Müllwagen nehmen nun ein Jahr lang ein kleines extra Gerät mit. Das wählt sich ständig ins Mobilfunknetz ein, so wie ein Handy. Bekommt es keinen Empfang, ist ein Loch gefunden. Dessen Lage erfahren dann die Betreiber der Mobilfunknetze. Sie sollen das Problem in Ordnung bringen.