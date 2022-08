Was kann man tun, wenn man Autoreifen oder anderen Müll in der Natur entdeckt? Man meldet es zum Beispiel an die zuständigen Behörden. In ein paar Bundesländern geht das sogar mit einer App auf dem Handy. Dazu macht man ein Foto oder ein Video von dem Müll und schickt den Standort mit.

Seit vier Monaten gibt es diese Möglichkeit zum Beispiel im Bundesland Thüringen. Über 500 Meldungen seien seither eingegangen, heißt es vom Umweltministerium. Mehr als die Hälfte davon sei auch schon entsorgt worden.