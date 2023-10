Show im Theater in Berlin Modestar schmückt Kostüme mit Millionen Kristallen Von dpa | 06.10.2023, 16:31 Uhr | Update vor 46 Min. Kostüme aus Kristallen Foto: Jens Kalaene/dpa up-down up-down

Was wäre eine Theateraufführung ohne die außergewöhnlichen Kostüme für die Artistinnen und Artisten? Wahrscheinlich wäre sie nur halb so beeindruckend. Das gilt bestimmt für die Vorstellungen im Friedrichstadt-Palast in der Stadt Berlin. Denn die sind bekannt dafür, glitzernd und auffallend zu sein.