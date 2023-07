Modellbauerin Tanja Schlabitz Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Arbeit im Miniatur Wunderland Modellbauerin am Computer und in der Werkstatt Von dpa | 31.07.2023, 15:52 Uhr | Update vor 48 Min.

Mal setzt sie mit einer Pinzette ein Fahrrad in die Mini-Welt. Mal sitzt sie am Computer und arbeitet an den Modellen. Diese Mischung ist es, die Tanja Schlabitz an ihrem Beruf liebt. Die Frau arbeitet beim Miniatur Wunderland in der Großstadt Hamburg.