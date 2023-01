Mode Foto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down Modewoche in Berlin Mode, die Kraft gibt Von dpa | 16.01.2023, 14:25 Uhr

Das Kleid glitzert, funkelt und erstrahlt in einem kräftigen Blau. Ausgedacht hat sich das der Modemacher Jean Gritsfeldt aus dem Land Ukraine. Diese Woche möchte er seine Kleider in Berlin vorstellen. Denn dort findet gerade die Fashion Week (gesprochen: fäschin wiik) statt. Für die Modewoche reisen zweimal im Jahr Designer, Models und Zuschauer in die deutsche Hauptstadt.