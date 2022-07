Um das zu verhindern, haben sich Helfer im Bundesland Nordrhein-Westfalen etwas einfallen lassen. Sie haben eine kleine Alarmanlage erfunden.

Das Gerät funktioniert so: An einem Röhrchen befindet sich ein langes Kabel. Dieses Kabel können Obdachlose um ihren Sachen wickeln und diese so befestigen. Dann müssen sie den Startknopf drücken.

Kommt nun ein Dieb und zerrt am Kabel oder schneidet es durch, ertönt ein schriller Ton. Der Lärm weckt den Obdachlosen. Zudem soll der laute Ton Diebe abschrecken. Denn sie wollen ja möglichst nicht entdeckt werden.

Freiwillige verteilen derzeit in einigen Städten kostenlos die Geräte an Obdachlose. „Das lässt die Obdachlosen besser schlafen, sie gehen mit einem ganz anderen Gefühl von Sicherheit in den Schlaf“, sagt ein Helfer.