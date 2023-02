Mittanzen beim größten Karneval der Welt

Lis ist aufgeregt. Die Fünfjährige ist sehr früh aufgestanden, um sich zu verkleiden und zu schminken. Mit ihrem Kostüm stellt sie die Königin des Regenbogens dar. Zusammen mit ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder Daniel ist sie in die Stadt Rio de Janeiro gefahren. Die liegt im südamerikanischen Land Brasilien und ist für ihren Karneval berühmt. In der brasilianischen Stadt, in der Lis wohnt, gibt es hingegen kaum Karneval.

Gruppen spielen Musik auf Plätzen

Die Familie besucht in Rio de Janeiro Auftritte von „blocos“. Das sind Musikgruppen, die beim Karneval durch die Straßen ziehen und auf Plätzen Musik spielen. Die Mitglieder verkleiden sich ebenfalls. Lis und ihre Familie treffen zum Beispiel die Gruppe „Gigantes da Lira“. Diese stellen Clowns, Pflanzen des Waldes und wilde Tiere dar. Das Thema der Gruppe ist der Regenwald des Landes.

Kinder haben Spaß auf der Straße

„Ich tanze gerne und mag die fröhliche Musik“, sagt Lis. „Blocos“ gibt es beim Karneval in Rio vor allem für Erwachsene, aber auch einige für Kinder. Treten diese auf, kommen immer viele Familien zusammen. Paula Alexander von „Gigantes da Lira“ sagt: „Die Kinder sollen auch auf der Straße Spaß haben können.“

In Rio de Janeiro ist es heiß und schwül

Lis hat sich dafür gut vorbereitet. In ihrer Tasche um den Bauch hat sie Taschentücher, Pflaster, einen Kompass, einen Fächer und Wasser dabei. Rio de Janeiro ist eine Stadt in den Tropen, wo es jetzt Sommer ist - und sehr heiß und schwül.

Kinder-Königin

Die Kostüme beim Karneval in der Stadt sind oft besonders bunt und kreativ. Das gilt auch für das Kleid und den Schmuck von Luiza da Costa Vianna. Sie ist die Kinder-Königin von „Gigantes da Lira“ und sagt: „Der Karneval ist eine Kultur hier in Rio. Wenn es nach mir gehen würde, sollten alle Länder einen solchen Karneval haben, besonders Deutschland.“

Von der Musik tragen lassen

Luiza da Costa Vianna hat von klein auf Samba tanzen gelernt, einen Tanz, für den Brasilien sehr bekannt ist. Das Mädchen lernte ihn, während sie mit ihren Eltern beim Karneval zuschaute. Ähnlich war das bei Kinder-König Wallace. „Wir tanzen einfach und haben Spaß, mit der Zeit lernt man das, sich von der Musik tragen zu lassen“, sagt er.

Umzüge der Sambaschulen

Der Höhepunkt des Karnevals in Rio de Janeiro sind die Umzüge der Sambaschulen in den kommenden Tagen. Dabei ziehen die Gruppen zu typischer brasilianische Musik durch das Sambodrom. Das ist wie ein großer Laufsteg, der für die Sambaschulen gebaut wurde. Auf den Tribünen und vor dem Fernseher schauen dann Menschen aus der ganzen Welt zu.