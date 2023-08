Das ist nämlich „Mädchen auf dem Pferd“ und war eigentlich ein Song aus dem schon älteren Film „Bibi und Tina“. Nun haben Musiker das Lied in einer neuen Version aufgenommen. Jetzt klingt es nach Techno.



Das kam zuletzt supergut an, berichteten Fachleute für Charts am Mittwoch. Am vergangenen heißen Wochenende sei „Mädchen auf dem Pferd“ sogar Deutschlands erfolgreichster Song gewesen.



Die Macher heißen Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee und Octavian. Sie sagten: „Dass ganz Deutschland jetzt diesen Song kennt, jeder mitsingt und dass wir in den höchsten Chartpositionen neben großen Namen auftauchen, hätten wir uns so nie erträumen lassen.“