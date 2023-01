Von Schloss ging es zum Sitz des dänischen Parlaments. Dort fand ein Neujahrsempfang statt. Die Königin hatte dabei Glück, dass ihre Kutsche ein Dach hat. Denn am Mittwoch regnete es in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen ziemlich doll. Königin Margrethe II. kam jedoch trocken am Parlament an.