In Deutschland wird das am 3. März entschieden, und zwar in der Fernsehsendung „Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool“. Doch auch jetzt konnten ESC-Fans schon etwas entscheiden: Der letzte Startplatz für den Vorentscheid wurde über Tiktok vergeben. So etwas gab es vorher noch nie.



Sechs Künstlerinnen und Künstler standen am Ende zur Auswahl. Die meisten Stimmen bekam der Schlager-Sänger Ikke Hüftgold. Sein Beitrag heißt „Lied mit gutem Text“. Ob er damit beim Vorentscheid eine Chance hat, wird sich in ein paar Wochen zeigen.