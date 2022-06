Gebaut wurden die Schiffsteile in einer Werft in Stralsund ganz im Nordosten von Deutschland. Die einzelnen Teile wurden dann auf Lastwagen geladen und zum Bodensee ganz im Süden von Deutschland gebracht. Dort setzten Fachleute alles zusammen.

Die Elektro-Fähre ist ein Katamaran, hat also nicht einen Rumpf, sondern zwei. Am Dienstag wurde sie in Friedrichshafen zu Wasser gelassen.

Künftig soll die Fähre mit etwa 15 Kilometern pro Stunde über den Bodensee fahren. Das ist viel langsamer als die Katamarane mit Dieselmotoren, die auf dem Bodensee bis 40 Kilometer pro Stunde schaffen. Aber dafür ist die Elektro-Fähre umweltfreundlicher.

Übrigens kann die neue Fähre auch während der Fahrt Strom erzeugen. Denn oben auf dem Freideck befinden sich Solarzellen. Sie wandeln die Sonnenenergie in Storm um. Wenn alles gut klappt, sollen in den kommenden Jahren weitere elektrisch betriebene Fähren hinzukommen.