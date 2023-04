Ein so hohes Alter ist natürlich ungewöhnlich. Aber Charlotte Kretschmann sieht das gelassen. „Ich kann da nichts für“, sagt sie. „Jeder Mensch kann den nächsten Tag erleben, da muss er selbst gar nichts für tun.“



Ein wenig für ihre Gesundheit getan hat Charlotte Kretschmann aber schon. „Der Sport war's, die Bewegung selbst im Winter“, antwortet sie auf die Frage, was sie so fit gehalten hat. Viele Jahre war sie in ihrem Sportverein als Läuferin aktiv. Bei allem Sport gibt Charlotte Kretschmann aber auch eins zu: Sie liebt Schokolade.