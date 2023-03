Am vergangenen Dienstag wurde der britische Musiker Brian May zum Ritter geschlagen. Das lief so ab: Der Musiker kniete vor König Charles. Mit einem Schwert berührte der König erst kurz die rechte, dann die linke Schulter von Brian May.

Früher wurden die Menschen zudem mit Land oder Geld belohnt. Heute ist das weniger spektakulär: Als Belohnung dürfen sich die Männer nach dem Ritterschlag „Sir“ nennen (gesprochen: sör). Die Frauen bekommen den Titel „Dame“ (gesprochen: däim).