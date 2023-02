Schlamm Foto: Fabio Teixeira/ZUMA Press Wire/dpa up-down up-down Karneval-Party Mit Schlamm einreiben, statt Kostüme anziehen Von dpa | 21.02.2023, 13:36 Uhr

Samba-Tänzerinnen und Tänzer laufen in prächtigen Kostümen durch die Städte: Das Land Brasilien in Südamerika ist für seine Karnevalsumzüge weltbekannt. Die brasilianische Stadt Paraty feiert den Karneval allerdings etwas anders. Statt aufwendiger Verkleidungen greifen die Menschen dort zu Schlamm. Sie reiben sich damit ein, tanzen im Dreck und springen in den Schlamm! Dann ziehen sie durch die Stadt. Die Gruppe nennt sich Bloco da Lama.