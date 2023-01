Was sie über ihren Beruf zu zeigen hat, interessiert viele Leute: Rund 120 000 Menschen folgen Sandra Hunke auf Instagram. Mit Hilfe ihres Smartphones zeigt sie dort, wie der Alltag als Handwerkerin auf einer Baustelle aussieht. Sandra Hunke sorgt zum Beispiel dafür, dass eine Heizung richtig funktioniert.



Ihre Leidenschaft für den Beruf hat sie schon als Jugendliche entdeckt. Damals hat sie oft ihre Zeit im Badezimmer verbracht. Sie erklärt: „Eines Tages, als ich mir die Haare gemacht habe, dachte ich mir: Wie geil wäre es eigentlich, wenn du so ein Bad bauen könntest?“



Auf Instagram möchte Sandra Hunke auch andere Menschen für einen Beruf im Handwerk begeistern. Denn: Dort fehlt es fast überall an Nachwuchs, besonders an Frauen. Das will Sandra Hunke ändern: „Ich möchte den Frauen da draußen zeigen, dass sie mit anpacken können, Handwerkerin, aber trotzdem Frau sein können. Du darfst Rosa lieben, aber trotzdem darfst du auf der Baustelle ernst genommen werden.“