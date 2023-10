Aktion für Geflüchtete Mit Papierbooten ein Zeichen setzen Von dpa | 20.10.2023, 16:02 Uhr | Update vor 47 Min. Papierboote Foto: Sebastian Kahnert/dpa up-down up-down

Zwei große Boote aus Papier stehen vor der großen Kirche. Sie sehen so aus wie die Papierboote, die man sonst aus einem kleineren Blatt Papier bastelt. Weil sie so viel größer sind, fallen sie aber sofort auf. Sie gehören zu der Aktion „100 Boote - 100 Millionen Menschen“. Am Freitag standen die Boote vor der berühmten Frauenkirche in der Stadt Dresden.