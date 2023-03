In den neuen Raumanzügen können Astronauten sich auch bücken und hinhocken. Foto: David J. Phillip/AP/dpa up-down up-down Raumfahrt mit der NASA Mit neuen Anzügen beweglicher auf dem Mond unterwegs Kristina Albert und | 20.03.2023, 07:00 Uhr Von dpa | 20.03.2023, 07:00 Uhr

Weiß statt schwarz: So werden unter anderem die neuen Raumfahrtanzüge von Astronauten der NASA aussehen. Warum das so ist und was die noch so können, liest du hier.