Oft verkaufen die Diebe die erbeutete Ware sofort. Oder sie verwenden sie selbst weiter. Die Polizei kommt ihnen nur selten auf die Schliche. Ab und an aber erwischen sie doch jemanden. Ab Donnerstag steht eine Gruppe in Stuttgart vor Gericht, weil sie mehrere Maschinen und Materialien geklaut haben soll.

Die Leute auf dem Bau versuchen, die Diebe erst gar nicht so weit kommen zu lassen. Einige bringen Bewegungsmelder an, die ein Licht einschalten, wenn sie etwas bemerken. Andere befestigen Videokameras auf dem Gelände. Und manche nutzen auch Kräne: Wertvolle Materialien und Geräte werden am Abend hoch in die Luft gehoben, damit Diebe nicht drankommen.