In diesem Fall hatte die Mahnwache einen traurigen Hintergrund: Ende Januar war in Hamburg eine Radfahrerin bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wegen solcher Unfälle setzen sich Menschen in Hamburg und anderen Städten dafür ein, den Verkehr für Radfahrerinnen und Radfahrer sicherer zu machen. Helfen könnten unter anderem breitere Radwege oder übersichtlichere Kreuzungen.

An den Unfallorten erinnern manchmal weiß angestrichene Fahrräder an die Unfälle – sogenannte Ghost Bikes. Dort legen Menschen auch Blumen und Kerzen ab, um an die Opfer zu erinnern.