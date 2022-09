Rekordauto Foto: Maximilian Partenfelder/Greenteam/dpa up-down up-down Studierende bauen Rennauto Mit Elektromotor einen Rekord jagen Von dpa | 25.09.2022, 16:43 Uhr

Von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen: Einige Sportwagen schaffen das in wenigen Sekunden. Porsche, Ferrari und Lamborghini etwa stellen einige Autos her, die für so einen Turbo-Start weniger als 3,5 Sekunden brauchen. Aber es gibt noch schnellere!