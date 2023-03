Die Helden müssen es mit drei Titanen-Töchtern aufnehmen. Die wollen ihnen ihre Kräfte nehmen. Dabei hilft ihnen ein furchterregender Drache. Billy muss versuchen einen kühlen Kopf zu bewahren, während er sich selbst eine Frage stellt: Habe ich es überhaupt verdient, ein Superheld zu sein?



Was mit Billy und seinen Geschwistern passiert, ist ab dem 16. März im Kino zu sehen. „Shazam! 2 - Fury of the Gods“ ist der zweite Teil über den Superhelden.