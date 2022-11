Interrail Foto: Patrick Seeger/dpa up-down up-down Bahnreise durch Europa Mit einem Bahnticket durch ganz Europa Von dpa | 13.11.2022, 15:16 Uhr

Heute in Berlin, morgen in Paris und dann weiter nach Madrid oder Rom. All das kann man mit einem einzigen Bahnticket machen. Das Fahrticket heißt Interrail (gesprochen: interräil). Wer es kauft, kann es in einem begrenzten Zeitraum in 33 europäischen Ländern nutzen.