Bundesgartenschau Foto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down Bundesgartenschau in Mannheim Mit der Seilbahn zu den Blumen Von dpa | 14.04.2023, 14:56 Uhr

So eine Seilbahn erwartet man eher im Gebirge. Doch diese Gondeln fahren nicht in den Bergen, sondern in der Stadt Mannheim in Baden-Württemberg. Die Seilbahn verbindet dort zwei Parks miteinander. Denn in Mannheim wurde am Freitag die Bundesgartenschau eröffnet.