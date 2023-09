Hilfe in der Schule Mit der Patin Lesen üben Von dpa | 13.09.2023, 14:26 Uhr | Update vor 51 Min. Lesepaten Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down

„Lesen ist das Tor zur Welt.“ Der Satz klingt vielleicht schräg. Schließlich kann man Buchstaben nicht wie einen Schlüssel benutzen, damit die Tür aufgeht. Sabine Güllich hat den Satz gesagt, und meint damit in etwa: Beim Lesen finden die Gedanken Wege hinaus. Man lernt in Büchern neue Menschen kennen, springt in ein Abenteuer oder lacht über komische Geschichten.