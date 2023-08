Meisterin aus Japan Mit der Luftgitarre rocken Von dpa | 27.08.2023, 12:15 Uhr | Update vor 11 Min. Luftgitarre Foto: Eeva Riihelä/Lehtikuva/dpa up-down up-down

Die Frau aus dem Land Japan wirbelt über die Bühne. Dabei kreist sie ihren Kopf passend zur Rockmusik, ihre schwarzen Haare fliegen durch die Luft. Die Saiten ihrer Gitarre spielt sie, was das Zeug hält. Nur eines fehlt dabei: das Instrument. Denn die Frau namens Nanami „Seven Seas“ Nagura ist Meisterin im Luftgitarre-Spielen. Das hat sie am Freitag in Finnland unter Beweis gestellt. Den Titel holte sie bereits zum dritten Mal.