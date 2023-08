Holz-Museum Mit der Hotte unterwegs Von dpa | 07.08.2023, 11:26 Uhr | Update vor 30 Min. Holzmuseum Foto: Harald Tittel/dpa up-down up-down

Schlotterfass, das Wort klingt witzig. Aber was soll das sein? Es ist ein kleiner Holzbehälter. Der wurde mit Wasser gefüllt, dann hängte sich ein Bauer ihn an den Gürtel. Im Schlotterfass lag ein Wetzstein. An dem konnte er die Sense schärfen, wenn die beim Mähen stumpf wurde.