Eine Menge Leute lesen etwa Nachrichten, wenn sie auf die Toilette gehen. Foto: Robert Michael/dpa FOTO: Robert Michael up-down up-down Alltag Mit dem Handy aufs Klo Von dpa | 30.06.2022, 12:36 Uhr

Plumps, schon liegt das Handy im Klo. Tatsächlich kommt das ab und zu vor: Menschen vergessen, dass ihr Handy noch in der Hosentasche steckt. Sie ziehen die Hose runter und schon ist es passiert. Viele Leute nehmen ihr Smartphone aber auch mit Absicht mit auf die Toilette. Sie lesen in der Zeit etwa Posts in den sozialen Medien wie Instagram und Tiktok oder informieren sich über die neuesten Nachrichten.