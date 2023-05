Unterwegs waren sie alle zusammen in Berlin bei der Aktion „Kidical Mass“. Doch nicht nur in der Hauptstadt kamen am Wochenende zahlreiche Familien zusammen, und fuhren auf den breiten Autostraßen. Sondern solche Fahrrad-Demonstrationen gab es in zahlreichen Orten in ganz Deutschland.



Ein Sprecher erklärte, was die Familien wollen: „Mehr sichere Radwege, auch abgetrennt vom Autoverkehr, und mehr Fahrradabstellplätze.“ Es solle überall möglich sein, dass Kinder alleine und sicher mit dem Fahrrad etwa zur Schule fahren können.