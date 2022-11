Coronatest Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down neue Regeln in vier Bundesländern Mit Corona nach draußen gehen Von dpa | 11.11.2022, 14:58 Uhr

Zwei rote Striche auf dem Corona-Test bedeuten: zu Hause bleiben. So war das bislang überall in Deutschland geregelt. Wer sich mit dem Virus angesteckt hatte, sollte nirgendwo mehr hin und niemanden mehr treffen. In der Sprache der Politik heißt das: Isolationspflicht.