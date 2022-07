Dieser Mann hat sich auf der Comic-Con als Chewbacca verkleidet. Foto: Christy Radecic/Invision/dpa FOTO: Christy Radecic up-down up-down Messe Mit Chewbacca beim Comic-Treffen Von dpa | 22.07.2022, 16:56 Uhr

Waaaaaah! Chewbacca schaut genau in die Kamera. In den Star-Wars-Filmen ist das haarige Wesen der treue Freund von Han Solo. Unter dem Kostüm auf diesem Bild steckt aber ein Besucher der Comic-Con in San Diego. Die Stadt liegt im Westen des Landes USA.