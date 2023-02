Zu seinem Job gehört es, sich zu vergewissern, wie es den Bäumen in der Stadt Frankfurt am Main geht. Dazu umrundet der Fachmann den Baum und betrachtet Stamm, Krone, Äste und Wurzeln genau. So liest er den Zustand des Baumes ab. „Baumansprache“ nennt sich das.



Vielen Bäumen haben Trockenheit und Hitze der vergangenen Jahre zugesetzt. Sie sind geschwächt und damit anfälliger für Krankheiten oder Schädlinge. Häufig knicken deswegen Äste ab und stürzen herunter. Das kann für Menschen ziemlich gefährlich werden. Um Unfälle zu verhindern, werden deswegen vorher schon Äste abgeschnitten und Bäume gefällt. Baumkontrolleurinnen und Baumkontrolleure behalten da den Überblick.