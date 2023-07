Unfall Foto: Ralf Hettler/Ralf Hettler/dpa up-down up-down Unfall Missglückte Landung Von dpa | 05.07.2023, 11:55 Uhr

Das war wohl anders geplant! Eigentlich wollten zwei Leute mit ihrem Leichtflugzeug am Dienstagabend auf einem Flughafen im Südwesten von Deutschland landen. Beim Landeanflug soll die Maschine aber in einem Zaun hängen geblieben und an einem Verkehrszeichen vorbei geschrappt sein. Dann kam der kleine Flieger auf dem Dach zum Liegen. Das passierte auch noch mitten auf einer Straße.