Gerade liefert Russland aber an einige Länder weniger Gas, auch an Deutschland. Von russischer Seite heißt es: Das liegt an Reparaturen. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck aber sagt: Das hat mit dem Krieg zu tun. Russlands Präsident wolle die Länder verunsichern, die gegen den Krieg sind und die Ukraine unterstützen. Und er wolle dafür sorgen, dass die Preise für Öl und Gas noch weiter steigen.