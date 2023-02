Was die Marine alles kann und welche Ausrüstung sie hat: Das hat sich am Dienstag auch der Verteidigungsminister Boris Pistorius angeschaut. Er ist für die Streitkräfte der Bundeswehr zuständig, also neben dem Heer und der Luftwaffe auch für die Marine.



Im Hafen von Eckernförde lief Boris Pistorius zum Beispiel auf das Minen-Jagd-Boot „Bad Bevensen“. So ein Boot wird eingesetzt, um Minen unter Wasser zu suchen und unschädlich zu machen. Das geht zum Beispiel mit Unterwasser-Drohnen, die vom Boot aus gelenkt werden. Oder mithilfe von Minentauchern, welche zu den Sprengkörpern hintauchen. So werden sichere Wasserwege geschaffen, damit andere Schiffe nicht in Gefahr geraten.