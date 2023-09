Kunstwerk in der Schweiz Mini-Zitadelle im Wald bestaunen Von dpa | 22.09.2023, 14:57 Uhr | Update vor 16 Min. Zitadelle Foto: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa up-down up-down

Bei einem Spaziergang durch den Wald kann man so manch eine spannende Entdeckung machen. In einem Wald in unserem Nachbarland Schweiz steht sogar eine ganze Zitadelle. Das ist eine Art Festung. Die Zitadelle ist zwar einige Meter hoch, aber dennoch ungewöhnlich klein. Denn es ist eine Miniatur-Zitadelle.