Eigentlich wären diese Menschen lieber in ihrer Heimat geblieben. Doch ihr Zuhause haben sie verlassen, weil es dort Kriege und Konflikte gibt. Sie entschieden sich etwa, in anderen Ländern Schutz zu suchen. So ging es im Mai mehr als 100 Millionen Menschen auf der Welt, haben Fachleute berechnet. So groß war die Zahl seit fast 80 Jahren nicht mehr.