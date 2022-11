Es ist dunkel, es ist kalt. Wasser kommt auch nicht mehr aus der Leitung. So ergeht es gerade vielen Menschen im Land Ukraine. Seit neun Monaten leiden sie unter den Angriffen Russlands. Doch je näher der Winter kommt, desto schwieriger wird ihr Leben.



Russland nutzt das aus. Das Land will, dass die Menschen leiden. Fachleute für Politik sagen: So versucht der russische Präsident Wladimir Putin, die Ukraine im Krieg zum Aufgeben zu zwingen. Deshalb greift seine Armee gezielt Anlagen an, die für die Versorgung mit Strom und Wasser zuständig sind. Ein Vertreter der WHO, eine Organisation, die sich für die Gesundheit von Menschen auf der ganzen Welt einsetzt, warnte deshalb: „In diesem Winter geht es ums Überleben.“



Präsident glaubt an die Ukraine



Der ukrainische Präsident glaubt dennoch nicht daran, dass Russland sein Ziel erreichen wird. „Wir haben neun Monate lang einen umfassenden Krieg überstanden, und Russland hat keinen Weg gefunden, uns zu brechen. Und es wird keinen finden“, sagte Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag.



In seinem Land arbeiten Menschen rund um die Uhr daran, die Versorgung mit Wasser und Wärme wiederherzustellen. Dennoch war am Freitagmorgen die Hälfte der Haushalte in der Hauptstadt Kiew noch ohne Strom. Außerdem gehen die Angriffe weiter. Im Süden des Landes beschoss Russland etwa die Stadt Cherson und tötete dabei auch Menschen.



Russland begeht Kriegsverbrechen



Fachleute und Politiker sagen: Mit seinen Angriffen auf die Anlagen für Strom und Wasser begeht Russland Kriegsverbrechen. Das meint: Russland verstößt gegen Regeln, auf die sich viele Staaten der Welt einmal geeinigt haben. Darin steht etwa, dass Einrichtungen, die nicht zum Militär gehören, auch im Krieg geschützt werden müssen.



Solche Kriegsverbrechen müssten bestraft werden, forderte der französische Präsident. Er kündigte außerdem ein Treffen mit anderen Ländern an. Mitte Dezember sollen Unterstützer der Ukraine zusammenkommen. Sie wollen dem Land gemeinsam helfen, Widerstand zu leisten und sich mit Energie zu versorgen.