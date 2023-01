Impfung Foto: K.M. Chaudary/AP/dpa up-down up-down Kindernachrichten-welt-des-wissens Millionen Kinder werden geimpft Von dpa | 23.01.2023, 16:52 Uhr

In Deutschland spielt die Krankheit Kinderlähmung keine Rolle mehr. Es ist rund 30 Jahre her, dass hierzulande jemand daran erkrankte. In einigen wenigen Ländern stecken sich Menschen aber noch immer mit diesem Virus an und werden krank. Das betrifft häufig Kinder. Das Virus gelangt etwa durch verseuchtes Wasser in den Körper. Ein Heilmittel gegen die Krankheit, die auch Polio genannt wird, gibt es nicht. Im schlimmsten Fall kann man daran sogar sterben.