Im Sommer waren Umweltkatastrophen aus den Nachrichten kaum wegzudenken. Reporter und Reporterinnen berichteten über Waldbrände, Überschwemmungen, Stürme und Dürren. Fachleute haben jetzt festgestellt: Schon in den Jahren 2016 bis 2021 mussten viele Kinder und Jugendliche wegen solcher Katastrophen ihr Zuhause verlassen. Weltweit waren es rund 43 Millionen. Das sind fast so viele Leute, wie in dem Land Spanien leben.