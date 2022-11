Über den Mars möchte die Raumfahrtbehörde Esa gern mehr herausfinden. Das kostet viel Geld. Archivfoto: esa/esoc/dpa up-down up-down Forschung der Europäischen Raumfahrtbehörde Milliarden Euro für die Raumfahrt Von dpa | 24.11.2022, 10:28 Uhr

Eine Rakete mit Satelliten ins All zu schicken, kostet eine Menge Geld. Wenn man aber Menschen in den Weltraum bringen will und Planeten wie den Mars erforschen, dann wird es sehr teuer.