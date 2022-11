Esa Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down Reisen ins All Milliarden Euro für die Raumfahrt Von dpa | 23.11.2022, 16:43 Uhr

Eine Rakete mit Satelliten ins All zu schicken, kostet eine Menge Geld. Wenn man aber Menschen in den Weltraum bringen will und Planeten wie den Mars erforschen, dann wird es megateuer. Es geht dann nicht mehr um Millionen Euro, sondern gleich um Milliarden.