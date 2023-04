In Deutschland leben zahlreiche Menschen, die aus einem anderen Land stammen. Manchmal sind auch schon ihre Familien oder zumindest ein Elternteil vor vielen Jahren nach Deutschland eingewandert. Dabei ist oft von Migration die Rede. Man sagt auch: Die Menschen haben einen Migrationshintergrund.

Fachleute haben nun gezählt, wie viele Menschen in Deutschland einen solchen Migrationshintergrund haben. Also, ob sie selbst in einem anderen Land geboren wurden und nach Deutschland gezogen sind. Oder ob es bei ihren Eltern oder zumindest einem Elternteil so war. Das Ergebnis: Etwas mehr als jeder vierte Mensch, der im vergangenen Jahr in Deutschland lebte, hat Vorfahren in einem anderen Land. Das berichteten die Fachleute am Donnerstag.

Das sind mehr Menschen als noch im Jahr 2021. Als einen Grund nannten die Fachleute: Viele Menschen sind wegen des Krieges im Land Ukraine nach Deutschland geflüchtet.