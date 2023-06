Er war schon in vielen Ländern, etwa in Norwegen, in Dänemark und in Spanien. Im Land Marokko hat er sogar einen Skorpion in der Wüste gesehen.



Die lange Reise war ein Traum seiner Eltern. Dafür haben sie ihre Wohnung und ihr Auto verkauft und von den Einnahmen ein Wohnmobil gekauft.



Das Ganze ist auch möglich, weil Mian noch nicht zur Schule gehen muss. Damit er trotzdem Kinder zum Spielen trifft, suchen seine Eltern bewusst nach Campingplätzen, auf denen auch andere Familien mit Kindern sind.



Bald bekommt Mian ein Geschwisterchen. Für die Geburt wollte seine Mama in Deutschland sein. Deshalb ist die Familie kurzzeitig hier in eine Wohnung gezogen. Im Herbst soll die Reise weitergehen. Das nächste Ziel heißt Kroatien.